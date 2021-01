Ein Tourist sagt, er werde so bald nicht mehr in die Schweiz reisen.

Rund 400 englische Touristen wurden vor Weihnachten aufgefordert, ihre Ferien in der Schweiz in Quarantäne zu verbringen.

Es war Chaos total, als der Bund vor Weihnachten wegen der Mutation des Coronavirus eine rückwirkende Quarantäne für Einreisende aus England verhängt hatte. 400 Briten in Verbier waren betroffen. Die Hälfte verschwand daraufhin in einer Nacht- und Nebelaktion – das Bundesamt für Gesundheit und der Kanton schoben sich die Verantwortung zu. Der Fall machte europaweit Schlagzeilen – und ist längst nicht ad acta gelegt.

Im britischen «The Telegraph» beklagen mehrere britische Touristen das Verhalten ihnen gegenüber. Marc Gilly erzählt, dass es wohl verlockend klingen möge, in einem schönen Hotel in den Alpen mit Zimmerservice festzustecken, doch die Realität sehe anders aus. «Man bezahlt schon wegen Weihnachten deutlich höhere Preise. Und dann muss man plötzlich für zehn Tage in Quarantäne und seine Flüge verschieben. Ich verstehe, dass sich die Situation verändert hat, aber die Schweizer Behörden sollten uns eine Entschädigung anbieten.» Denn die Massnahmen seien rückwirkend getroffen worden.

Ein anderer versteht nicht, dass er erst noch alle Annehmlichkeiten seines Hotels wie Sauna, Dampfbad oder Gondel benutzen durfte und dann von einem Tag auf dem anderen nicht mehr. Und dies, obwohl er bei Abreise einen negativen Corona-Test vorweisen konnte: «Wir fühlten uns vom Hotel vorverurteilt», schildert Geoff Heath-Taylor. «Wir haben das Hotel am zweiten Weihnachtsfeiertag verlassen, an dem Tag, als unsere Quarantäne endete. Und selbst dann wurde ich vom Personal angeschrien, zurück auf mein Zimmer zu gehen.»

Ein dritter Skifahrer, der namentlich nicht genannt werden möchte, sagt, er werde erst einmal nicht mehr in die Schweiz reisen. Auch aus Angst, dass er für seine vorzeitige Abreise – und damit das vorzeitige Beenden der Quarantäne – gebüsst werden könnte. Er sei mit seinen Kindern am 24. Dezember zurückgeflogen – er sei sich zunächst unsicher gewesen, ob eine Ausreise überhaupt möglich sei. Doch am Schalter der Swiss habe man ihn beruhigt – er könne fliegen. Er versichert, eigentlich ein Bürger zu sein, der das Gesetz befolge. Aber es sei für ihn unmöglich und untragbar gewesen, mit drei Kindern in einem Zimmer zu verbringen und abgesehen vom Frühstück an keine Mahlzeiten zu kommen.