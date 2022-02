Briten finden, Lady Diana hätte eine bessere Königin als Camilla abgegeben

Königin Elizabeth gab nur einen Tag vor ihrem 70. Thronjubiläum ein klares Statement ab, was den künftigen Titel ihrer Schwiegertochter Camilla anbelangt.

Und die Auswertung überrascht, stieg die künftige Königsgemahlin in der Beliebtheitsliste.

Herzogin Camilla (74) wird den Titel der Queen Consort erhalten, sobald Prinz Charles den Thron besteigt. Das teilte Königin Elizabeth (95) vergangene Woche in einem Statement mit.

Am Tag vor ihrem 70. Thronjubiläum kündigte Königin Elizabeth (95) in einem selbst unterzeichneten Statement an, dass Herzogin Camilla den Titel Queen Consort tragen wird, wenn Prinz Charles (73) zum König gekrönt wird. Im Rahmen dessen wollte das Meinungsforschungsinstitut JL Partners von mehr als 1000 Erwachsenen ab 18 Jahren wissen, wie beliebt die 74-Jährige eigentlich bei der britischen Bevölkerung ist.