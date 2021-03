Horrendes Tempo : Briten impfen 844’285 Personen an einem einzigen Tag

Nahezu eine Million Impfdosen wurden am Samstag in Grossbritannien verabreicht. Über die Hälfte der Briten hat nun bereits mindestens eine Dosis Vakzin erhalten.

Matt Hancock – hier bei einer Pressekonferenz in der Downing Street in London Ende Februar – hat Grund zur Freude.

So verkündete Matt Hancock die Rekordzahl von Impfungen am Samstag, dem 20. März. «Jeder Pieks bringt uns einen Schritt näher zum Normalzustand», schrieb er dazu auf Twitter.

In Grossbritannien wurden allein am Samstag 844’285 Dosen des Covid-19-Impfstoffes verabreicht.

Davon können die Schweizer Behörden nur träumen: Wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntagabend via Twitter verkündete, erhielten am Vortag 844'285 Briten ihre Corona-Impfung. Das entspricht 586 Impfungen pro Minute oder beinahe 10 pro Sekunde. Bereits am Freitag wurden knapp 590’000 Impfdosen verabreicht. Zum Vergleich: In der Schweiz wurden bisher rund 1,2 Millionen Impfdosen gespritzt, gut 433’000 Menschen haben bereits beide Injektionen erhalten.