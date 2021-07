Nach EM-Sieg - Briten spenden fast 30’000 Euro für weinendes deutsches Mädchen

Der Sieg gegen den Erzrivalen Deutschland veranlasste einige üble Nazi-Vergleiche in den Sozialen Medien anzustellen.

Auf einer britischen Crowdfunding-Seite hat ein Mann bis am Samstagmittag bereits knapp 30’000 Euro für ein deutsches Mädchen gesammelt, das nach der Niederlage vom Wembley bittere Tränen vergoss.

Ihre Bilder gingen um die Welt: Nachdem die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend den Achtelfinal gegen England verlor, fingen die Fernsehkameras ein kleines Mädchen ein, über deren mit eine Deutschland-Flagge bemalten Wange bittere Tränen flossen. Das Mädchen war so aufgelöst, dass ihr Vater sie trösten musste. Sogar die englischen Kommentatoren merkten an, wie schwer die Niederlage die Kleine mitnahm.