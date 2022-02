Ukraine-Russland-Konflikt – Briten und USA rufen Bürger zur Ausreise auf – Schweiz wartet zu

1 / 5 Die Ukraine rüstet sich gegen eine russische Invasion. AFP Über 100’000 russische Truppen sind an der ukrainischen Grenze stationiert.

REUTERS Diverse Staaten rufen ihre Landsleute zum Verlassen der Ukraine auf. REUTERS

Darum gehts Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu: Über 100’000 russische Truppen sind an der Grenze stationiert.

Russland und Belarus führen momentan gemeinsame Militärmanöver durch.

Ein russischer Einmarsch in die Ukraine sei nach Einschätzung der US-Regierung «jederzeit» möglich.

Verschiedene Staaten rufen jetzt ihre Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Ukraine sofort zu verlassen.

Angesichts steigender Zahlen russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine und Militärmanöver des Landes mit Belarus hat US-Präsident Joe Biden US-Bürgerinnen und -Bürger aufgefordert, sofort das Land zu verlassen. Dies soll in den nächsten 24 bis 48 Stunden geschehen, präzisierte das Weisse Haus am Freitagabend. Im Fall eines russischen Einmarschs in die Ukraine würden die USA keine Zivilisten in Sicherheit bringen. Im Interview mit dem US-Sender NBC, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, sagte Biden, dass Washington unter keinen Umständen US-Truppen in die Ukraine schicken werde. Dies würde «einen Weltkrieg» auslösen, sagte Biden. Laut der US-Regierung sei ein russischer Einmarsch in die Ukraine «jederzeit» möglich.

Mittlerweile rufen auch weitere Staaten ihre Bürgerinnen und Bürger zum Verlassen des Landes auf. So hat etwa das japanische Aussenministerium am Freitag die Reisewarnung für die Ukraine auf die höchste Stufe angehoben und alle japanischen Staatsangehörigen aufgefordert, Reisen ins Land «egal zu welchem Zweck» zu vermeiden. Auch Grossbritannien und die Niederlande haben ihre Bürger aufgerufen, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Südkorea hat am Freitag beschlossen, seinen Staatsangehörigen die Einreise in die Ukraine zu verbieten. Südkoreanerinnen und Südkoreaner im Land sollten sofort über sichere Drittländer oder direkt nach Südkorea evakuiert werden, teilt die koreanische Nachrichtenagentur Yonhap mit.

EDA verweist auf Reisehinweise

Das Eidgenössische Amt für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) rät von Reisen in einzelne Landesteile – etwa auf die Krim-Halbinsel – ab. Einen generellen Aufruf zum Verlassen des Landes werde es derzeit nicht geben, sagt ein EDA-Sprecher auf Anfrage von 20 Minuten. «Das EDA verfolgt die Entwicklungen in der Ukraine eng und steht in ständigem Austausch mit der Schweizer Botschaft in Kiew», heisst es. Die Reisehinweise würden laufend überprüft und bei einer Änderung der Einschätzung der Sicherheitslage angepasst. «Die Schweiz setzt auf die Eigenverantwortung ihrer Bürgerinnen und Bürger.» Dieser Grundsatz sei auch im Bundesgesetz über Schweizer Personen und Institutionen im Ausland festgehalten. Der Entscheid, eine Auslandreise zu unternehmen oder ein Land zu verlassen, liege laut EDA immer im Ermessen und der Verantwortung der einzelnen Personen.



Bei sehr hohen Sicherheitsrisiken kann das EDA den Schweizer Staatsangehörigen von Reisen in ein Land abraten oder gar die Ausreise empfehlen. Der Entscheid, eine Region zu verlassen, erfolge allerdings freiwillig, auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten der ausreisenden Person. Schweizer Staatsangehörige mit Wohnsitz im Ausland müssten sich bei der zuständigen Schweizer Botschaft oder beim zuständigen Schweizer Konsulat anmelden. «Die Botschaft in Kiew hat die bei ihr registrierten Mitbürgerinnen und Mitbürger angemessen informiert», teilt das EDA mit. Reisende können ihre Reisepläne auf der Online-Plattform «Travel Admin» des EDA erfassen. Sollte sich die Lage in der Ukraine verschlechtern, habe das EDA somit die Möglichkeit, die registrierten Schweizer Staatsangehörigen umgehend zu erreichen.