Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) kommunizierte zwar am 21. Dezember, dass Gäste aus Grossbritannien rückwirkend in Quarantäne mussten – dies wurde per SMS den britischen Touristen und an einer Medienkonferenz mitgeteilt. 200 der 400 Briten verliessen dann in einer Nacht- und Nebelaktion die Schweiz – was den Anschein erweckte, sie würden dadurch gegen die Quarantäne-Regeln verstossen. Doch ganz so einfach ist der Fall nicht.