Drei Tage blind, Kopf geschwollen – Britin erleidet nach dem Haarefärben allergischen Schock – Lebensgefahr

«Zuerst kam das Jucken, dann die Schwellung und meine Zunge fühlte sich komisch an. Am nächsten Tag wachte ich auf und konnte meine Augen nicht öffnen.» So schildert Jessie Sullivan aus Beckenham bei London den Horror, den sie nach einem Haarefärbeversuch im März 2022 erlebte. Drei Tage habe sie nichts sehen können. Obwohl sie dasselbe Produkt wie immer verwendete, war das Ergebnis ein anderes als sonst – und potenziell lebensgefährlich.

Noch einige Tage nach dem Spitalaufenthalt seien ihr die Strapazen anzusehen gewesen. «Ich hatte einen Hochstuhl verkauft und die Käuferin kam ihn bei mir an der Tür abholen», sagte sie gegenüber der britischen News-Agentur Kennedy News & Media. Sie sei so an ihre geschwollenen Augenlider gewöhnt gewesen, dass sie ohne zu zögern die Tür öffnete, woraufhin die beiden Kinder der Frau laut aufschrien. «Das tat mir so leid, dass ich ihnen den Hochstuhl umsonst gab.»