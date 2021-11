Hoffnung auf Therapie - Britin heilt sich als zweite Person selbst von HIV

In Grossbritannien haben Forschende bei einer HIV-Patientin eine erstaunliche Entdeckung gemacht.

«Elite-Controller»

Das Team, zusammengesetzt aus Forschenden aus allen Teilen der Welt, veröffentlichte seine Erkenntnisse erstmals im Fachmagazin «Annals of Internal Medicine». Bei der Frau, die ursprünglich aus Esperanza in Argentinien stammt, wurden bei der Untersuchung von rund 1,5 Milliarden Blutzellen keine intakten Viren mehr gefunden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich ihr Körper durch eine «sterilisierende Heilung» vom HIV-Virus befreien konnte.

Zweiter Fall weltweit

«Eine sterilisierende Heilung für HIV wurde bisher nur bei zwei Patienten beobachtet, die ein hochtoxisches Knochenmark-Transplantat erhalten haben. Unsere Studie zeigt, das diese Heilung ach während einer natürlichen Infektion erreicht werden kann», schreibt Dr. Xu Yu vom MIT in einer Mail an CNN. «Diese Heilungen zeigen uns, dass momentane Bemühungen, eine Heilung für HIV-Infektionen zu finden, keinesfalls zwecklos sind, und das eine «Aids-freie» Generation schlussendlich möglich sein wird.»

Die Forschenden analysierten zwischen 2017 und 2020 Blutproben der 30-jährigen Patientin, bei der im März 2013 erstmals eine HIV-Infektion diagnostiziert wurde. Im März 2020 hatte die Britin ausserdem ein Baby, was es den Forschenden erlaubte, Gewebe der Plazenta zu entnehmen.

Baby ohne HIV-Infektion

Das Forschungsteam ist sich noch nicht sicher, wie genau sich der Körper der Britin von der Infektion befreien konnte. Sie gehen davon aus, dass dafür verschiedene Immunmechanismen zusammengespielt haben, zum Beispiel zytotoxische, also zellschädigende, T-Zellen, aber auch andere angeborene Immunmechanismen.

Weltweit gibt es zurzeit etwa 38 Millionen Menschen, die mit HIV infiziert sind. Wenn eine Infektion unbehandelt bleibt, drohen Patientinnen und Patienten an Aids zu erkranken. Am erworbenen Immunschwächesyndrom starben 2020 weltweit 690’000 Menschen. Während sich 1990 in der Schweiz noch über 600 Männer und Frauen mit Aids ansteckten, ist diese Zahl durch Aufklärung und Verhütungskampagnen für 2020 auf 51 Personen gesunken.