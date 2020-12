Zwei Fälle gemeldet : Britische Behörden warnen bei schweren Allergien vor Corona-Impfung

Menschen mit einer erheblichen allergischen Vorgeschichte sollten den Pfizer/Biontech-Impfstoff nicht erhalten. Dies empfiehlt die britische Arzneimittelaufsicht angesichts von allergischen Reaktionen bei zwei Geimpften.

Die Warnung erfolgte am Mittwoch, nachdem zwei Fälle von schweren allergischen Reaktionen bei den ersten Corona-Impfungen in Grossbritannien aufgetreten waren. Zwei Mitarbeiter des nationalen Gesundheitsdiensts NHS mit einer entsprechenden Vorgeschichte hätten eine allergische Reaktion gezeigt, nachdem sie die Dosis erhalten hatten, sagte NHS-Chef Stephen Powis am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss in London. «Beide erholen sich gut.»