Mutmassliche Kriegsverbrechen : Britische Elitetruppen sollen 54 Afghanen «kaltblütig» erschossen haben

Verbände des Special Air Service werden verdächtigt, unbewaffnete Männer in Afghanistan getötet zu haben. Den erschossenen Afghanen seien Waffen untergeschoben worden, um die Tötungen zu rechtfertigen.

Britische Spezialeinheiten haben während ihres Einsatzes in Afghanistan möglicherweise Kriegsverbrechen begangen. Das legen Recherchen des britischen Senders BBC nahe, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach sollen Verbände des Special Air Service (SAS) zwischen November 2010 und Mai 2011 in der südafghanischen Provinz Helmand mindestens 54 Afghanen unter verdächtigen Umständen getötet haben.