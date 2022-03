Raketen-Bombardement in Jaworiw - Britische Elitetruppen sollen Bombardierung von ukrainischer Kaserne ausgelöst haben

Am 13. März wurde das Internationale Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit innerhalb eines Militärstützpunktes mit rund 30 russischen Marschflugkörpern beschossen.

Am 13. März gingen auf einem Stützpunkt der ukrainischen Armee bei Jaworow nahe der polnischen Grenze rund 30 russische Cruise Missiles nieder. Beim Angriff starben mindestens 35 Personen, unter denen sich möglicherweise auch drei ehemalige britische Elite-Soldaten befinden. Seit Kriegsbeginn folgen Streitkräfte aus diversen Ländern dem Aufruf des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, sich an den Kämpfen gegen die russischen Invasoren zu beteiligen.

Die Handys dieser ausländischen Freiwilligen haben möglicherweise beim Angriff auf das internationale Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit eine entscheidende Rolle gespielt, wie «The Telegraph» berichtet. So seien in den Stunden vor dem Raketenbeschuss etwa ein Dutzend Mobiltelefone mit einer britischen +44-Vorwahl auf Überwachungssystemen sichtbar gewesen.