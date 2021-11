Coronavirus : Britische Erwachsene erhalten Booster drei Monate nach Zweitimpfung

Grossbritannien hat die Booster-Impfungen gegen das Coronavirus allen Erwachsenen empfohlen, welche die zweite Impfdosis vor mindestens drei Monaten erhalten haben.

«Ab heute werden wir die Booster-Kampagne boostern», sagte der britische Premierminister Boris Johnson (links) am 27. November.

Das Foto zeigt Javid bei seiner Booster-Impfung am 17. November 2021.

In Grossbritannien sind bislang neun Omikron-Fälle bestätigt.

Bislang konnten in Grossbritannien nur über 40-Jährige eine Booster-Impfung buchen.

Grossbritannien will wegen der Verbreitung der Omikron-Variante allen Erwachsenen bereits drei Monate nach ihrer zweiten Corona-Impfung eine Booster-Dosis anbieten. Das teilte das zuständige Impfkomitee am Montag in London mit.