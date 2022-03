Texas, USA : Britische Grossmutter sitzt seit 21 Jahren im Todestrakt

Linda Carty wurde 2002 dafür verurteilt, die Ermordung ihrer 20 Jahre alten Nachbarin organisiert und deren Baby entführt zu haben. Sie könnte die nächste Frau sein, die hingerichtet wird.

1 / 4 Linda Carty wurde 2002 dafür verurteilt, die Ermordung ihrer 20 Jahre alten Nachbarin organisiert und deren Baby entführt zu haben. AFP Aktivisten, wie Brian Capaloff (links), setzen sich für Linda Carty ein. Er demonstriert mit einer Papp-Figur von Carty gegen ihre Todesstrafe. AFP Eine Aktivistin demonstriert in einer nachgebauten Zelle mit dem Plakat: «Save Linda Carty», im August 2010. AFP

Darum gehts Linda Carty sitzt im Todestrakt in Texas.

Die Grossmutter hat immer ihre Unschuld beteuert.

Eine Journalistin hat Carty im Gefängnis besucht.

Die zweifache Grossmutter Linda Carty hat die letzten 21 Jahre, als eine von nur sechs Frauen, im Todestrakt in den USA verbracht. Im Jahr 2001 wurde Carty für schuldig befunden, ihre Nachbarin Joana Rodriguez entführt und ermordet zu haben. Dies, um ihr neugeborenes Baby an sich zu reissen. Die Britin sagt, sie sei unschuldig.

Trotz zahlreicher Berufungen und hoch angesehener britischer Anwälte, die behaupten, dass ihr kein fairer Prozess gemacht wurde, verbringt Carty ihre Tage in der Death Row im US-Bundesstaat Texas. Sie wird um drei Uhr morgens geweckt und geht dann direkt zur Arbeit - in dem Wissen, dass sie jeden Tag hingerichtet werden könnte.

Die britische Journalistin Susanna Reid vom TV-Sender ITV hat Carty im Gefängnis besucht. «Sie könnte die nächste Frau sein, die hingerichtet wird», sagt Reid. «Sie hat immer ihre Unschuld beteuert.» Cartys Anwalt Michael Goldberg sagt: «Als ich diesen Fall übernommen habe, glaubte ich an die Todesstrafe. Aber wenn man die Ungerechtigkeit im System hier sieht, kann man nicht mehr daran glauben.»

Gefesselt mit einer Plastiktüte über dem Kopf



Am 16. Mai 2001 wurden Joana Rodriguez und ihr neugeborener Sohn Ray aus ihrer Wohnung in Houston, Texas, entführt. Später an diesem Tag wurde der kleine Bub lebend in einem Auto gefunden – die Leiche seiner Mutter im Kofferraum eines zweiten Autos. Joanas Beine und Arme waren mit Klebeband gefesselt worden, ebenso wie ihr Mund und ihre Nase, und sie hatte eine Plastiktüte über dem Kopf.

Die 25-Jährige war erstickt – und beide Autos gehörten Carty. In den Monaten vor der grausamen Tat erzählte die Grundschullehrerin Carty, die in Houston Texas wohnte, Nachbarn, dass sie bald Mutter werden würde. Als die Polizei sie später befragte, gaben die Nachbarn jedoch an, sie seien überrascht gewesen, weil Carty, die angeblich einen Kindersitz für ihr Auto gekauft hatte, nicht schwanger aussah.

Bei der Verhandlung wurde auch festgestellt, dass sie ihrem Mann, von dem sie sich vor kurzem getrennt hatte, gesagt hatte, dass sie ein Kind erwarte. Und am Tag vor dem Mord sagte sie ihm, dass sie das Baby am nächsten Tag bekommen würde.

Drei Männer, die Carty bei der Ausführung der Tat geholfen haben sollen, wurden zu langen Haftstrafen verurteilt, schreibt «The Sun». Linda Carty war die einzige, die zum Tode verurteilt wurde. Sie behauptet, dass ihr die Entführung und der Mord angehängt wurden, das sie die Tat nie begangen hätte.

Cartys Anwalt habe schlecht gearbeitet

Cartys Anwalt Michael Goldberg argumentiert, dass ihr Prozessanwalt, Jerry Guerinot, ihre Verteidigung inkompetent gehandhabt habe. Weiter habe er es versäumt, Zeugen aufzurufen, die die Geschworenen davon hätten überzeugen können, dass sie die Hinrichtung nicht verdient habe.

Es gab Vorwürfe, dass die Staatsanwälte Beweise gefälscht und wichtige Aktennotizen und E-Mails vernichtet hätten. Auch Zeugenaussagen seien zurückgehalten worden. Doch das Gericht erachtete die Beweise als ausreichend an.

Niemand habe die Todesstrafe verdient

Carty erinnert sich an ihre Freundin, die zur Tötung abgeführt wurde: «Es war das unheimlichste, kälteste und einsamste Gefühl, zu wissen, dass man sie nie wieder sehen wird, wenn sie das Gebäude verlässt, in dem wir untergebracht sind. Man hört im Radio, dass sie gestorben ist, und dann geht man zurück, setzt sich in sein Bett und weint und weint.» Obwohl Linda glaubt, dass ihre drei Mitangeklagten für die ihr vorgeworfenen Verbrechen verantwortlich sind, ist sie nicht der Meinung, dass sie die Todesstrafe verdient haben.