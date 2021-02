Seien wir mal ehrlich, viele von uns verwenden Filter für unsere Instagram-Posts: Seien es nun extra für Instagram-Stories entwickelte Filter wie VSCOFilter von Userin basma_bada oder Cute baby face von Sasha_soul_art. Zudem gibt es auch Apps wie BeautyPlus sowie Facetune , die deinen Teint sofort zum Strahlen bringen. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden – jede und jeder so wie sie oder er will.

Paid-Posts mit Filter sind irreführend

So wird es zumindest neu in Grossbritannien gehandhabt. Denn die britische Werbeaufsicht Advertising Standards Authority, kurz ASA genannt, hat entschieden, dass Influencerinnen und Influencer Filter-Anwendungen bei ihren Posts per sofort angeben müssen. Sollten sie sich nicht daran halten, werden künftige Posts gemäss ASA sofort gelöscht. Sorry, Alessandra Steinherr.