Schweiz : Britische Kampfhelikopter am Schweizer Himmel – das steckt dahinter

Ein Leser-Reporter beobachtete am Donnerstagvormittag vier Apache-Kampfhelikopter, die übers Wallis in Richtung Genf unterwegs waren. Das Rätsel liess sich mithilfe von Skyguide und der Armee lösen.

Leser-Reporter G.M.* hat während seiner Zeit im Schweizer Militär oft Kontakt mit Armee-Helikoptern gehabt und weiss, über welche Modelle das Heer verfügt. So war er überrascht, als er am Donnerstagvormittag kurz vor Mittag am Himmel über seinem Wohnort am Genfersee vier offensichtlich mit Bordwaffen bewehrte Helikopter entdeckte, die zu einer ausländischen Armee gehören mussten. Auch Kollegen, die bei der Polizei arbeiten und gerade in Davos Dienst tun, konnten ihm nicht erklären, was es mit den Helikoptern auf sich hatte: Dort wurden nur Super Pumas der Schweizer Luftwaffe gesichtet.