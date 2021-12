Piel Island : Britische Mini-Insel sucht einen neuen Pub-Wirt und König

Wer gerne Bier trinkt und zudem einmal Monarchin oder Monarch werden möchte, sollte sich rasch bewerben: Das Ship Inn auf der winzigen Insel Piel Island vor der englischen Küste sucht eine neue Führungskraft – und bietet dafür eine Königskrone.

Wer sich auf Piel Island wohl fühlen will, muss die Einsamkeit mögen: Die rund 20 Hektare grosse Insel an der Westküste Englands hat gerade einmal zehn ständige Bewohnerinnen und Bewohner. Zwar wird man mit der Anwesenheit von Seehunden und Vögeln sowie wundervollen Sonnenuntergängen entschädigt, schnell mal einkaufen ist dort aber nicht drin. Zudem herrscht bisweilen raues Wetter.

Was es auf der Insel allerdings gibt, ist ein Pub namens The Ship Inn. Und für dieses suchen die Behörden des Bezirks Barrow Borough nun eine neue Leitung, denn der amtierende Bar-Chef John Murphy ist mittlerweile 73 Jahre alt und will sich allmählich zurückziehen. Zu den Aufgaben des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gehört es auch, sich um die ganze Insel zu kümmern, die von April bis September per Fähre oder bei Ebbe mit einem rund 800 Meter langen, begleiteten Sandspaziergang erreicht werden kann. Viele Camper vom Festland nutzen diese Möglichkeit für ein Bier oder zwei, und manchmal finden auf Piel sogar Partys statt.