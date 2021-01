Situation in der Schweiz

Die ersten Kinder mit PIMS wurden in der Schweiz im Anschluss an die erste Corona-Welle im Mai 2020 gemeldet. Im Zuge der zweiten Welle haben die Kinder-Intensivstationen in der Schweiz

eine Zunahme der Fälle festgestellt, wie es in der Mitteilung des Kinderspitals Zürich heisst. Insgesamt wurden letztes Jahr landesweit mehr als 60 Kinder mit PIMS behandelt.