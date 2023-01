Flughafen Heathrow : Britische Polizei nimmt nach Uran-Fund Verdächtigen fest

Bei einer Routineuntersuchung am Flughafen Heathrow in London haben Grenzschützer Ende Dezember ein Paket mit einer kleinen Menge Uran beschlagnahmt. (Archivbild)

Nach dem Fund eines Pakets mit Uran am Flughafen Heathrow in London, wurde ein Mann festgenommen.

Nach einem Uran-Fund am Londoner Flughafen Heathrow hat die britische Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der etwa 60 Jahre alte Mann in der Grafschaft Cheshire im Nordwesten Englands auf der Grundlage des britischen Terrorgesetzes festgenommen und gegen Zahlung einer Kaution wieder freigelassen.