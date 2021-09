Femizid : Britische Polizei verhaftet Mann (38) nach Mord an Lehrerin (28)

Nach der Ermordung einer Grundschullehrerin in London hat die Polizei am Sonntag eine «bedeutende Entwicklung» bekanntgegeben: Sie nahm in East Sussex einen 38-jährigen Mann fest, wie Polizeiinspektor Neil John mitteilte. Die Polizei nahm im Laufe der Woche zudem zwei weitere Männer fest, die unter Mordverdacht standen. Sie befänden sich inzwischen aber wieder auf freiem Fuss.