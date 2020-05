Ab 1. Juni

Britische Regierung lockert Corona-Massnahmen

Schulen und Geschäfte sollen wieder öffnen, Märkte im Freien werden zugelassen: Das Leben in Grossbritannien soll ab 1. Juni zur Normalität zurückkehren.

In England dürfen zahlreiche Geschäfte im Juni wieder öffnen. Das kündigte Premierminister Boris Johnson am Montag in London an. So dürfen dann unter anderem Bekleidungsgeschäfte, Möbelläden, Fachgeschäfte für Elektronik oder Bücher, Auktionshäuser und Schneidereien ihre Dienste anbieten. Bereits vom 1. Juni an können Märkte im Freien wieder ihre Waren verkaufen. Johnson hatte am 23. März alle Läden, die nicht wie Supermärkte und Pharmazien der Grundversorgung dienen, zur Pandemie-Eindämmung schliessen lassen.