Bei Kiew : Britische Reporter geraten unter schweren Beschuss und werden verwundet

Ein britisches Fernsehteam von Sky News war bei Kiew unterwegs, als sie plötzlich beschossen wurden. Derweil stellen immer mehr internationale Medien ihre Arbeit in Russland ein.

Ein Fernsehteam des britischen Senders Sky News ist am Montag in der Nähe von Kiew unter Beschuss geraten. Wie der Korrespondent auf der Website von Sky News am Freitag berichtete, sei sein Team auf der Fahrt im Nordwesten von Kiew in der Nähe eines ukrainischen Kontrollpunkts unter schweren Beschuss durch automatische Waffen geraten. Auf dem Video, das Sky News veröffentlichte, sind die Reporter sowie Gewehrsalven zu hören.