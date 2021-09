Nach Rassismusvorwürfen : Britische Royals unterstützen «Black Lives Matter»-Bewegung

In einem Interview, das am Freitag ausgestrahlt werden sollte, sagten Vertreter der Queen, dass sich die Royals «intensiv um dieses Thema sorgten».

Die britischen Royals um Königin Elizabeth II. unterstützen die Bewegung «Black Lives Matter». Dies sagte ein Vertreter der Queen in einem Interview mit dem britischen Sender Channel 4, das am Freitag ausgestrahlt werden sollte. Der persönliche Vertreter der Queen im Grossraum London, Kenneth Olisa, sagte in am Donnerstag vorab ausgestrahlten Auszügen, die Royals sorgten sich intensiv um dieses Thema. Sie setzten sich «leidenschaftlich dafür ein, dass diese Nation durch dieselben Werte verbunden ist».