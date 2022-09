In London und Windsor : Britische Spezialeinheit unterstützt Polizei bei Staatsbegräbnis der Queen

Für die örtliche Polizei ist das Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. am Montag der grösste Polizeieinsatz in ihrer Geschichte. Bisher habe es auch schon 34 Festnahmen gegeben.

Am Montag findet das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II in London statt.

Die Trauerfeierlichkeiten für die in der vergangenen Woche gestorbene britische Königin Elizabeth II. haben den grössten Einsatz in der Geschichte der Londoner Polizei ausgelöst. Wie ein Sprecher der Metropolitan Police der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Freitag sagte, übertrifft der Aufwand zur Queen-Trauer sowohl deren 70. Jubiläum auf dem Thron im vergangenen Juni als auch die Olympischen Spiele 2012. Bei dem Sportereignis waren täglich 10’000 Beamte im Einsatz. «Die Bandbreite an Beamten, Polizisten und all jenen, die den Einsatz unterstützen, ist wirklich immens», sagt der stellvertretende Kommissar der Metropolitan Police, Stuart Cundy, gegenüber der «Daily Mail».