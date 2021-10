Corona-Lage spitzt sich zu : Britische Spitäler sind 100 Tage nach «Freedom Day» am Limit

100 Tage nach dem «Freedom Day» hat Grossbritannien eine der höchsten Infektionsraten weltweit. Auch die Zahl der Spital- und Todesfälle steigt wieder. Experten fordern die Rückkehr von Corona-Massnahmen, doch die Regierung stellt auf Durchzug.

1 / 5 Im Vereinigten Königreich werden derzeit bis zu knapp 50’000 tägliche Neuinfektionen registriert. Die Zahl der täglichen Spitaleinweisungen liegt bei fast 1000. Bei den Todesfällen wurde am 25. Oktober 2021 mit 223 gemeldeten Fällen ein Stand wie zuletzt im März erreicht. AFP Trotz steigender Infektionszahlen plant die Regierung in London vorerst weiterhin keine Rückkehr der Corona-Massnahmen in England. Das sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid bei einer Pressekonferenz in London am 26. Oktober 2021. REUTERS Die Zahl der täglichen Neuinfektionen könne sogar auf bis zu 100’000 steigen, warnte Javid. Trotzdem sei es «zum jetzigen Zeitpunkt» noch zu früh, um eine Rückkehr der im Juli abgeschafften Corona-Regeln im grössten Landesteil Englands zu rechtfertigen, so der Minister weiter. REUTERS

Darum gehts 100 Tage nach «Freedom Day» spitzt sich die Corona-Lage in Grossbritannien wieder zu.

Während Ärzte Massnahmen fordern, sieht die Regierung gelassen zu, wie sich die Spitäler füllen.

Hinter dem Kurshalten der Regierung stecken unter anderem finanzielle Gründe.

«Vorsichtig, aber unumkehrbar» – so hatte der britische Premierminister Boris Johnson die schrittweise Aufhebung der Corona-Massnahmen in England angekündigt. Am 19. Juli war es soweit. Im grössten britischen Landesteil fielen die letzten Pandemie-Regeln wie Abstand halten und Maskentragen. Junge Nachtschwärmer und -schwärmerinnen feierten den «Freedom Day» ausgelassen in den Diskotheken des Landes. Doch 100 Tage später ist vielen nicht mehr zum Feiern zumute.

Grossbritannien hat inzwischen eine der höchsten Infektionsraten weltweit. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei etwa 485, Tendenz steigend. Die als Impfwunder gefeierte Kampagne – die zu Beginn viel schneller anlief als in vielen EU-Ländern – gerät bei den Auffrischungsimpfungen für Ältere und den Jugendlichen ins Stocken.

Eine neue Corona-Welle rollte auf Grossbritannien zu

Zuletzt kletterte die Zahl der registrierten Neuinfektionen auf beinahe 50’000. Die Zahl der täglichen Spitaleinweisungen liegt bei mehr als 1000, täglich werden Dutzende Corona-Tote gemeldet. Eine neue, womöglich geringfügig ansteckendere Variante des Virus in Grossbritannien, gilt hingegen bislang als wenig besorgniserregend.

Beim Parteitag seiner Konservativen in Manchester Anfang Oktober liess sich Johnson noch dafür feiern, dass man «seit Monaten eine der offensten Wirtschaften und Gesellschaften» habe.

Doch Experten und Mediziner warnen inzwischen davor, dass der Abbau des während der Pandemie entstandenen Rückstaus an Spitalbehandlungen in Gefahr gebracht werden könnte. «Wir sind am Limit, und es ist Mitte Oktober. Es würde unglaublich viel Glück brauchen, damit wir uns in drei Monaten nicht in einer schweren Krise wiederfinden», sagte der Geschäftsführer des Verbands der Trägerorganisationen des Nationalen Gesundheitsdiensts NHS, Matthew Taylor, dem «Guardian». Der Ärzteverband BMA (British Medical Association) bezichtigte die Regierung sogar «bewusst fahrlässig» zu handeln.

Maskenpflicht muss zurück

Taylor fordert, wie viele andere, dass die Regierung ihren vor einigen Wochen angekündigten Plan B nun ins Spiel bringt – das würde zum Beispiel eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in überfüllten Räumen und die Pflicht zum Vorzeigen von Impfpässen bei Grossveranstaltungen bedeuten.

Auch BMA-Chef Chaand Nagpaul forderte die sofortige Wiedereinführung von Corona-Massnahmen. Die Regierung habe versprochen, Plan B zu ergreifen, wenn der Nationale Gesundheitsdienst NHS in Gefahr sei, überwältigt zu werden. «Als Ärzte, die in erster Reihe stehen, können wir absolut sagen, dass dieser Punkt jetzt erreicht ist», so Nagpaul einer Mitteilung zufolge.

Wirtschaftliche Gründe, um Plan B nicht zu implementieren

Doch die Regierung will ihr Versprechen von der grossen Freiheit noch nicht zurücknehmen, noch sei es nicht an der Zeit für Plan B, sagte Gesundheitsminister Sajid Javid jüngst. Zwar warnte er, die Zahl der täglichen Neuinfektionen könne schon bald auf bis zu 100’000 steigen. Stattdessen sollten die Menschen verstärkt dazu aufgerufen werden, sich impfen zu lassen. Freudig verkündete Javid, mehr als sechs Millionen Menschen hätten bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Wie das Online-Portal «Politico» berichtete, könnte das Kurshalten der Regierung auch finanzielle Gründe haben. Interne Dokumente, aus denen «Politico» am Dienstag zitierte, geben den Schaden für die britische Wirtschaft durch einen fünfmonatigen Plan B mit Maskenpflicht und Homeoffice mit bis zu 18 Milliarden Pfund (knapp 23 Mrd. Franken) an.

Wirkung der Impfung lässt offenbar nach

Warum Grossbritannien erneut zum Sorgenkind in der Pandemie zu werden droht, dürfte verschiedene Gründe haben. Womöglich wird den Briten ihr Impfwunder nun teilweise zum Verhängnis, weil die Wirkung bei vielen bereits nachlässt, wie ein Datenjournalist der «Financial Times» (FT) mutmasst. Ein Effekt, der sich auch in Israel gezeigt hatte. Ein Vergleich der Statistiken verschiedener Länder zeige auch, dass die völlig uneingeschränkten Menschenansammlungen in Innenräumen einen grossen Anteil haben dürften, so «FT»-Journalist John Burn-Murdoch auf Twitter.

Zu ähnlichen Schlüssen kommt auch der Epidemiologe Neil Ferguson vom Imperial College in London. Er blickt vor allem mit Sorge auf die besonders hohen Infektionsraten unter Jugendlichen. 12- bis 15-Jährige in England werden bislang nur einmal geimpft, und die Impfrate ist niedrig. Er fordert daher eine Zweitimpfung für Jugendliche und eine Beschleunigung der Impfkampagne insgesamt.

