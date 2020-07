Neues Sicherheitsgesetz

Britischer Aussenminister rügt China

Zum Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China gingen zahlreiche Menschen auf die Strasse, um gegen das neue Sicherheitsgesetz zu protestieren. Auch Grossbritannien äussert sich kritisch und spricht von einem «beunruhigenden Schritt».

Vor 23 Jahren wurde Hongkong an China zurückgegeben.

Der britische Aussenminister Dominic Raab hat China in der Auseinandersetzung über das neue chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong scharf kritisiert. Er warf der in Peking regierenden Kommunistischen Partei am Mittwoch eine «Strangulation» der Freiheiten Hongkongs durch die Einführung des Gesetzes vor.