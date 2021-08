Festnahme in Deutschland : Britischer Botschaftsmitarbeiter soll für Russland spioniert haben

Die deutschen Behörden haben in Potsdam einen Mann verhaftet, der als Agent für Russland tätig gewesen sein soll.

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin festnehmen lassen, weil er einem russischen Geheimdienst gegen Geld Dokumente verschafft haben soll. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe sollte am Mittwoch entscheiden, ob der Brite in Untersuchungshaft kommt.