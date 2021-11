Kampf-Jet : Britischer F-35-Jet stürzt über dem Mittelmeer ab

Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar. Das Fluggerät ist dasselbe, das künftig auch über der Schweiz fliegen soll.

Ein Kampfjet des Typs F-35 der britischen Luftwaffe ist am Mittwochmorgen über dem Mittelmeer abgestürzt. (Symbolbild)

Beim Fluggerät handelte es sich um eine F-35. Also dem Jet, den bald auch die Schweiz haben soll.

Ein britischer Kampfjet des hochmodernen Typs F-35B ist nach Angaben des Londoner Verteidigungsministeriums während eines Routineflugs über dem Mittelmeer abgestürzt. Der Pilot habe sich während des Vorfalls am Mittwochvormittag rechtzeitig per Schleudersitz retten können. Er sei sicher zum Flugzeugträger «HMS Queen Elizabeth» gebracht worden, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Nachmittag mit. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Details. Die Ermittlungen hätten begonnen, hiess es.