«C» von MI6 : Britischer Geheimdienst-Boss warnt vor Bedrohungen durch die «grossen Vier»

Richard Moore ist seit Oktober 2020 Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes, traditionell «C» genannt. Jetzt hat er sein erstes öffentliches Interview gegeben.

Moore hatte vor einigen Monaten eine Stelle für einen «Q» ausgeschrieben. In James-Bond-Filmen ist das der Chef der Entwicklungsabteilung des britischen Geheimdienstes, der Agent 007 die neuesten Geheimwaffen zeigt. Im echten Leben suchte der MI6 unter dem Titel nach einem «erfahrenen Unternehmensleiter aus den Branchen Digitaltechnologie oder Maschinenbau».

In seinem ersten Interview mit der BBC sprach Moore über aktuelle Bedrohungen.

Um technisch mithalten zu können, will Moore enger mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten.

Richard Moore zufolge bedroht China mit «Schulden- und Datenfallen» die nationale Souveränität von Staaten. Das Land habe die Möglichkeit, «Daten aus der ganzen Welt zu sammeln» und nutze seine Wirtschaftspolitik, um Abhängigkeiten zu schaffen, so der MI6-Chef, traditionellerweise «C» genannt (nach dem ersten MI6-Chef Sir Mansfield Smith-Cumming).

«Vorsichtig signalisieren, welchen Preis die Russen zahlen müssten»

Auch Russland sei eine «akute Bedrohung», so der Spionage-Experte, der im Oktober 2020 die Führung des MI6 übernommen hatte. Angesichts der sich wiederholender Anspannungen mit der Ukraine sorge man sich zunehmend über die Truppenaufstockung und die Absichten von Präsident Putin.

«Deshalb muss man die Situation sehr genau beobachten und den Russen sehr vorsichtig signalisieren, welchen Preis sie zahlen müssten, wenn sie wie 2014 intervenieren würden», so Moore. Er fügte an: «Dahinter steckt keine feindliche Absicht. Wir versuchen nicht, Russland einzukreisen, wir versuchen nicht, es an der Verfolgung seiner legitimen Interessen zu hindern.»