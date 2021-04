James Bond Sidekick : Britischer Geheimdienst sucht nach neuem «Q» für MI6

Die Rolle des Quartiermeisters «Q» aus den James-Bond-Filmen gibt es wirklich. Der britische Geheimdienst MI6 nennt den Posten in der Entwicklungsabteilung nun offiziell so, wie er aus den Filmen bekannt ist.

Der Behördenchef Richard Moore teilte mit, dass sie den Posten jetzt tatsächlich so nennen und als diesen ausschreiben um den Dienst in der Öffentlichkeit besser sichtbar zu machen.

Die Szene gehört in jeden guten James-Bond-Film: Der nur «Q» genannte Chef der Entwicklungsabteilung des britischen Geheimdiensts präsentiert dem Agenten 007 die neuesten geheimen Waffen. Der Auslandsgeheimdienst MI6 hat diesen Posten nun tatsächlich ausgeschrieben. Das teilte Behördenchef Richard Moore am Donnerstag per Twitter mit. Gesucht wird nach einem erfahrenen Unternehmensleiter aus den Branchen Digitaltechnologie oder Maschinenbau, wie es in der Ausschreibung heisst.