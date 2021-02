Sie spüre die Auswirkungen der Infektion noch heute, so leide sie etwa an ständiger Müdigkeit.

Gwyneth Paltrow macht a uf Insta Werbung für das Buch « Intuitives Fasten » des Alternativmediziners Will Cole . Doch der Leiter des englischen Gesundheitsdienstes findet das nicht so toll. «D as si n d n icht wirklich die Vor s chläge , die wir empfehlen würden », sagte Stephen Powis .

Am Dienstag machte Hollywoodstar Gwyneth Paltrow auf Insta erneut Werbung für das Buch « Intuitives Fasten » des Alternativmediziners Will Cole. Paltrow ist bekanntlich ein Riesenfan von Coles unkonventionellen Heilmethoden. Sie betreibe zur Genesung der langanhaltenden Folgen ihrer Corona-Erkrankung auf Anraten des Arztes eine ketogene Diät, bei der sie unter anderem täglich bis zu elf Stunden faste.

Die 48-jährige Schauspielerin verriet kürzlich, dass sie zum Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt sei und seither an den Folgen der Infektion leide. «Es hinterliess bei mir eine anhaltende Müdigkeit und Brain Fog.» Letzteres, zu Deutsch Gehirnnebel, bezeichnet ein Phänomen, bei dem Betroffene Symptome wie Konzentrationsprobleme und Gedächtnisstörungen haben. Sie mache darum nun die Fastdiät von Will Cole. So verzichte sie etwa auf Zucker und Alkohol und konsumiere hauptsächlich Butyrate, Fischöl, Zink und Selen sowie Vitamin B und D3.