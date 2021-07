Bereute seine Skepsis - Britischer Impfgegner stirbt im Alter von 34 Jahren am Coronavirus

In dieser Aufnahme von Anfang Juli ist Matthew Keenan schon deutlich geschwächt: Er verstarb am Montag am Coronavirus.

Am Montag starb Keenan am Coronavirus.

«Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich mich so schlecht gefühlt», sagte Matthew Keenan, nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Zuvor hatte Keenan sich negativ über die Corona-Impfung geäussert. Er bezeichnete sich selbst als Impfgegner. Der glühende Anhänger des FC Liverpool sagte kurz nach seiner Infektion, dass er sich fühle, als sei er von einem Lastwagen überfahren worden. Er klagte über Fieber und Schüttelfrost. «Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich mich so schlecht gefühlt – und ich merke, dass es nur noch schlimmer wird», fügte Keenan hinzu. «Ich fühle mich elend. Das Coronavirus ist echt».

Vater und Fussballcoach

Der Zustand von Keenan verschlechterte sich in den letzten Tagen immer mehr. Sein Leben hing am seidenen Faden, die Ärzte versetzten ihn ins künstliche Koma. Am Montag verlor Keenan seinen Kampf gegen das Coronavirus. Er starb mit 34 Jahren im Spital West Yorkshire in Bradford. Darüber berichtet die «Daily Mail». Keenan war Vater und trainierte in seiner Freizeit einen Fussballclub.