ivestream : Britischer Milliardär Richard Branson will in den Weltraum fliegen

Am Sonntag plant der Inhaber von Virgin Galactic Richard Branson ins All abzuheben. Aufgrund schlechter Wetterbedingungen musste der Start auf 16.30 Uhr verschoben werden.

Der britische Unternehmer und Abenteurer Richard Branson will am Sonntag ins All fliegen. Der 70-jährige Milliardär wird an einem Testflug seines Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic teilnehmen. Ein in der Wüste im US-Bundesstaat New Mexico startendes Trägerflugzeug wird den Raumflieger «VSS Unity» zunächst in eine Höhe von rund 15 Kilometern bringen. Die wie ein Düsenjet aussehende «VSS Unity» fliegt dann auf eine Höhe von rund 90 Kilometern, wo die Passagiere Schwerelosigkeit erleben und die Erdkrümmung sehen können.