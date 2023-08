Barbie-Post von Justin Trudeau macht Piers Morgan wütend

Am Sonntag teilte Trudeau ein Foto von sich und seinem Sohn Xavier, wie sie in pink gekleidet vor einem Barbie-Poster in einem Kino stehen. «Wir sind Team Barbie», heisst es in der Bildunterschrift – eine Anspielung auf das «Barbenheimer»-Phänomen, einen Social-Media-Trend, der durch den gleichzeitigen Kinostart von «Barbie» und «Oppenheimer» ausgelöst wurde. Doch dieser harmonische Vater-Sohn-Moment hat offenbar einen Nerv bei Morgan getroffen, der das Foto mit der Bildunterschrift retweetete: «Ich bin so froh, dass ich kein Kanadier bin.»