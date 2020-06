Rassismus-Debatte

Beliebter Rugbyfan-Song soll aus Stadion verschwinden

Britische Rugbyfans singen an Spielen gern «Swing Low, Sweet Chariot». Wegen der Herkunft des Songs wird nun diskutiert, ob das Lied aus den Stadien verbannt werden soll.

Es ist ein Song, der im britischen Rugby eigentlich nicht wegzudenken ist: «Swing Low, Sweet Chariot». Das Lied wird von Fans an Spielen gesungen, es war die Hymne der englischen Rugby-Nationalmannschaft an mehreren Weltmeisterschaften. Musikgrössen wie Louis Armstrong, Johnny Cash, Eric Clapton, UB40 und U2 haben Coverversionen des Songs gesungen.

Das Lied soll nun aus den britischen Rugbystadien verschwinden. Anlass zur Diskussion gab die aktuelle Rassismusdebatte und die Black-Lives-Matter-Bewegung. Der Tod von George Floyd in den USA habe zu «starken Gesprächen» geführt, sagt Maggie Alphonsi von der britischen Rugby Football Union RFU. «Wir überprüfen den historischen Kontext und wollen uns mit den Fans austauschen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.» Für Alphonsi, die einzige Schwarze im RFU-Rat, ist jedoch klar: «Wir sind entschlossen, Veränderungen zu beschleunigen.»

Auch der Geschäftsführer der RFU, Bill Sweeney, will über die Bücher gehen. «Wir haben einige gute Initiativen an der Basis ergriffen. Dies allein reicht aber noch nicht. Wir müssen mehr tun. Für das Spiel und in der Verwaltung.»