Nach Umzug: Robbie Williams postet kurioses Bild aus Gstaad

«Sag nein zu Kreiseln»

Das Bild aus Gstaad zeigt den 49-Jährigen vor einem Kreisel auf der Gsteigstrasse. Er hält ein Kartonschild mit der Aufschrift «Say no to Roundabouts». Zu Deutsch: «Sag nein zu Kreiseln». Unter das Bild schreibt Robbie: «Ich biete meine Dienste als bezahlter prominenter Demonstrant an. Ich werde gegen alles protestieren.» Er sei billiger als Justin Timberlake, Bruno Mars und viel billiger als Justin Bieber. Und bezüglich Kreiseln: «Ich will auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.»