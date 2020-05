Ford Cortina Lotus Mk 1 Estate Custom

Britischer Schnelltransporter

Wer in den 1960er-Jahren aus einer braven Familien-Limousine einen veritablen Rennwagen bauen lassen wollte, beauftragte einen Spezialisten wie Lotus.

Das Lotus-Badge am Kühlergrill weist darauf hin, dass da gleich etwas besonderes überholen will.

Wurde von Lotus nie so gebaut, aber es wäre interessant gewesen, wie er sich am Markt behauptet hätte.

Den hier vorgestellten Lotus Cortina in der Kombi-Version baute Colin Chapman zwar nie, aber aus dem zweitürigen Cortina-Biedermann machte er ein veritables Renngerät. Er fuhr bei Rundstreckenrennen für Tourenwagen in den 1960er-Jahren unzählige Siege ein und ist noch heute bei klassischen Rennveranstaltungen ein gern gesehener und sehr erfolgreicher Gast.

Zusammenbau beim Spezialisten

Ford lieferte die Cortina-Karosserien an Lotus und übernahm die Promotion und den Verkauf. Lotus baute die Motoren ein, die für einen Sprint von null auf 100 km/h in knapp 14 Sekunden gut waren. Als Höchstgeschwindigkeit wurden 174 km/h angegeben. Für die Verzögerung sorgten Girling-Scheibenbremsen vorne und Trommelbremsen hinten, und für ausreichend Bodenhaftung mussten 5,5 Zoll breite 13''-Felgen reichen. Die Gänge wurden über das kurz übersetzte Vierganggetriebe aus dem Lotus Elan sortiert.

Leichter ist schneller

Die Ford Cortina Strassenversionen gab es nicht nur zweitürig wie den erfolgreichen Lotus Cortina, sondern auch mit vier Türen oder als fünftürigen Kombi. Diese technisch braveren Ausführungen waren in den Sechziger- und Siebzigerjahren besonders in Grossbritannien ein grosser Erfolg.

Express-Kombi Umbau

Lotus baute den Cortina nur in der zweitürigen Saloon-Version zum Sportwagen um. Wäre auch der «Estate» genannte Kombi von Lotus in den Genuss der Optimierungen gekommen, hätten wir es hier mit einem veritablen Vorgänger späterer Sportkombis wie dem Audi RS2 zu tun. Am Goodwood Revival oder bei anderen historischen Rennen, wo strikte auf Originalität geachtet wird, dürfte der schnelle Kombi zwar nicht zugelassen sein. Aber das Unikat wird an jedem Treffen für britische Oldtimer oder bei Klassikertreffen für Aufsehen sorgen. Ersteigern kann man das Einzelstück an der RM/Sotheby's Auktion «The Elkhart Collection», die am 1. und 2. Mai 2020 stattfindet.