Absage der Lauberhorn-Rennen : Britischer Tourist steckt in Wengen fast 30 Personen an

Die Skirennen am Lauberhorn wurden am Montag abgesagt. Grund dafür ist die aktuelle Virus-Situation im Berner Oberland. Fast 30 Fälle sind auf einen britischen Touristen zurückzuführen.

Die Weltcuprennen am Lauberhorn sollten nicht zum Superspreader-Event werden. Nachdem der Kanton Bern am Wochenende grünes Licht für den Event gab, machten die Behörden am Montag einen Rückzieher.

«Absage lässt das Herz jedes Ski-Fans bluten»

Ganz ohne Ski-Rennen müssen die Fans das nächste Wochenende nicht ausharren. Die ausgefallenen Rennen wurden bereits neu angesetzt. Am 16. und 17. Januar werden am Hahnenkamm zwei Slaloms gefahren, eine Woche später kommt es zum Speed-Wochenende mit zwei Abfahrten am Freitag und Samstag sowie einem Super-G am Sonntag.