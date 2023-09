Naomi Campbell brachte sich mit Kokain fast selbst um

An ihrem Tiefpunkt brach die Britin am Set eines Fotoshoots zusammen.

Die 53-Jährige meint, sie habe sich am Tiefpunkt in den 90ern fast selbst umgebracht.

Die 53-Jährige gibt preis, dass sie süchtig nach Kokain war. Der Grund für den Drogenmissbrauch war unter anderem der Verlust ihres guten Freundes und Designers Gianni Versace. «Die Trauer rund um seinen Tod war eines der Dinge, die ich versucht habe zu überdecken», meint sie. Campbell meinte, sie könne damit die Wunde in ihrer Seele heilen. «Sucht ist so eine Scheisse. Sie kann so viel Angst und Panik auslösen. Ich wurde damals sehr wütend», erinnert sie sich in der Serie.

Naomi Campbell stand Gianni Versace sehr nahe

An ihrem Tiefpunkt im Jahr 1999 brach sie an einem Fotoshooting zusammen. «Ich brachte mich fast selbst um. Es war sehr verletzend», meint sie. Der beängstigende Vorfall am Set rüttelte das Model auf. «Ich entschied mich, einen Entzug zu machen. Es war das Beste und Einzige, was ich zu der Zeit für mich tun konnte», so die 53-Jährige.