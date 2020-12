Die Flight Attendant der British Airways soll den Passagieren sexuelle Dienstleistungen angeboten haben – auch in luftiger Höhe.

Auf ihrem Account «Air Hostess 71» - der inzwischen gelöscht ist - postete sie brisante Aufnahmen von sich, mit denen sie für ihren «Zusatz-Service» ordentlich Werbung machte. So hob sie etwa den Rock ihrer Uniform in der Bord-Küche, zeigte, dass sie unter dem Outfit keine Unterwäsche, sondern nur eine Feinstrumpfhose trägt oder präsentierte ihre Beine auf den Sitzplätzen der Passagiere.

«Unterhaltung für Erwachsene an Bord»

Passagiere, die den «Service» in Anspruch nehmen wollten, durften «aus Gründen der Privatsphäre» allerdings nicht in derselben Unterkunft wie die Dame schlafen. «Wenn Sie jemals Unterhaltung für Erwachsene an Bord wünschen, müssen Sie mir nur einen Geldbetrag geben, und Sie werden mit einer ganz anderen Erfahrung Ihrer Wahl verwöhnt», behauptete die Flight Attendant.