«Sieht billig aus»: Kritik an nonbinären British-Airways-Uniformen

«Dies ist ein Angriff auf Frauen, um BAs ‹woke credentials› zu befriedigen, obwohl sie nur eine spezielle Uniform für nicht-binäre und geschlechtsspezifische Besatzungen hätten entwerfen müssen», sagt eine Angestellte der Fluggesellschaft British Airways gegenüber der «Sun». Andere nennen den neuen Look, den das Flugpersonal neu tragen darf oder muss, schlicht «billig» oder «absichtlich androgyn». Und laut der «Daily Mail» bewerteten 88 Prozent von Tausenden Flight Attendants verschiedener Airlines die Uniformen in einer Umfrage mit einem gesenkten Daumen.

Dabei wollte die Airline ihren Angestellten mit dem neuen Look nur Gutes tun und Personen, die sich keinem der traditionellen zwei Geschlechter zugehörig fühlen, die Möglichkeit geben, sich entsprechend zu kleiden. Die Uniformen, die der britische Stardesigner Ozwald Boateng erschuf, waren bereits im Januar präsentiert worden und sind nun in Dienst gestellt worden. Gemäss British Airways sollten sie «eine neue Ära» einläuten. Und obwohl es die klassischen Männer- bzw. Frauen-Outfits noch gibt, können sich nonbinäre oder genderfluide Flight Attendants aussuchen, was besser zu ihnen passt – Anzug, Rock und Bluse oder genderneutraler Overall.