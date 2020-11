Die Flight Attendant soll den Passagieren sexuelle Dienstleistungen angeboten haben – auch in luftiger Höhe.

Mit solchen Fotos zeigte sich die Flight Attendant in den Sozialen Medien.

Die Flight Attendant führte Profile in den Sozialen Medien.

Aufgrund sexueller Dienste an Bord sucht die British Airways nach einer Flugbegleiterin.

Die Fluggesellschaft British Airways fahndet nach einer eigenen Angestellten. Der Grund: Ein Kundenservice weit über dem normalen Angebot. Die Flight Attendant soll den Passagieren sexuelle Dienstleistungen angeboten haben – auch in luftiger Höhe.

Wie die «Sun» schreibt, gab es in den Sozialen Medien diverse Profile unter dem Namen «Air Hostess 71». Ohne ihr Gesicht zu zeigen, postete die Frau anzügliche Fotos in Uniform und aus dem Flugzeug. Auf ihrem Profil heisst es: «Wenn Sie jemals Erwachsenenunterhaltung an Bord wünschen, brauchen Sie mir nur einen Geldbetrag zu geben und Sie werden eine ganz andere Erfahrung erleben.»