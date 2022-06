Sam Asghari musste vor der Hochzeit mit Britney Spears einen knallharten Ehevertrag unterschreiben

Das Vermögen von Britney Spears (40) ist abgesichert: Bevor die Pop-Sängerin am vergangenen Donnerstag in einer extravaganten Trauung zu Sam Asghari (28) Ja gesagt hat, wurde ein wasserdichter Ehevertrag vereinbart. Dies berichten aktuell mehrere Personen, die dem frisch vermählten Paar nahestehen, gegenüber dem Hollywood-Portal TMZ.com . Dank des Ehevertrags würde Sam vom Vermögen, das Britney vor der Ehe angehäuft hat, im Falle einer Scheidung keinen Rappen bekommen.

Sam kommt es nicht auf die Millionen an

Und wenn es nach Sam ginge, würden er und Britney ohnehin auch ohne die vielen Millionen seiner Ehefrau auskommen. Bei den vielen internationalen Reisen, die das Paar unternimmt, würde er beispielsweise sparen. In einem Interview mit dem Magazin « GQ » erklärte er: «Wenn ich entscheiden könnte, würden wir viel weniger verreisen und günstigere Hotels buchen. Wir würden vielleicht 60 Dollar am Tag ausgeben… Das ist der Betrag, den ich mir leisten kann.»

Britney hat Security gefeuert

Nach der romantischen Hochzeit am Donnerstag beginnt für Britney Spears und Sam Asghari nun offiziell ein gemeinsamer neuer Lebensabschnitt. In ihr Eheleben starten die beiden direkt mit einer Neuerung: Wie TMZ.com berichtet, hat das Paar nach dem Hochzeitsfest das gesamte Sicherheitspersonal der Sängerin entlassen. Dies, weil das Team nicht verhindert hat, dass Britneys Ex-Mann Jason Alexander (40) am Donnerstag in das Anwesen des Paars eingedrungen ist.