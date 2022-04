Per Insta verkündet : Britney Spears (40) enthüllt, dass sie zum dritten Mal schwanger ist

Baby one more time: Britney Spears hat auf Instagram verraten, dass sie schwanger ist. Es soll ihr drittes Kind werden – das erste mit ihrem 28-jährigen Verlobten Sam Asghari.

«Ich habe so viel Gewicht verloren, nur um es auf meinem Trip nach Maui wieder zurückzubekommen», schrieb die Popsängerin am Montag auf ihrem Instagram-Account. «Ich dachte: Hoppla, was ist mit meinem Magen los?» Also habe sie einen Schwangerschaftstest gemacht – «und, uuh, nun ja, ich bekomme ein Baby!» Sie werde nun jeden Tag Yoga machen, so die überglückliche Spears. «Ich sprühe vor Freude und Liebe!»