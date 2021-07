Vormundschafts-Drama : Britney Spears’ Anwalt will jetzt auch zurücktreten

Sam Ingham, Popstar Britney Spears’ langjährige Anwalt, kündigt seinen Rücktritt an. Erst gestern hat Britneys Manager Larry Rudolph bekannt gegeben, dass er abtrete.

Britney Spears’ Manager Larry Rudolph kündigte einen Tag zuvor seinen Rücktritt an. Hier ist der 57-Jährige gemeinsam mit Britney Spears (39) bei einem Event in Los Angeles in 2011 zu sehen.

Der langjährige Anwalt von Britney Spears, der die US-Sängerin in ihrem Vormundschaftsstreit vertritt, will von seiner Aufgabe zurücktreten. Sam Ingham und eine Anwalts-Kanzlei in Los Angeles haben am Dienstag einen entsprechenden Antrag vor Gericht eingereicht, wie US-Medien berichteten. Das Promiportal «TMZ.com» stellte die Gerichtsdokumente ins Netz. Demnach will Ingham von seinen Aufgaben entbunden werden, sobald das Gericht einen neuen Anwalt bestellt hat.