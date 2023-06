Britney Spears besucht nach Funkstille Schwester Jamie Lynn

«Ich habe euch so vermisst. Es ist so schön, Familie zu besuchen», so der US-Popstar.

In dem Video, das Britney gepostet hat, ist sie in einem pinkfarbenen Bikini auf einem Boot zu sehen. Gemeinsam mit Ehemann Sam Ashgari (29) tanzt sie ausgelassen und springt anschliessend kopfüber ins Meer. Dazu schreibt sie: «Es war so schön, meine Schwester letzte Woche am Set zu besuchen.» Weiter heisst es in dem Post: «Ich habe euch so vermisst. Es ist so schön, Familie zu besuchen.»