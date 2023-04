Britney Spears Biografie ist fertig und soll «die Welt erschüttern»

So soll Britney ihn ihren noch unbetitelten Memoiren «brutal ehrlich» mit ihrer Familie abrechnen. «Es bleibt kein Stein auf dem anderen», verspricht der Insider gegenüber dem US-Magazin. «Es ist wirklich eine weibliche Empowerment-Geschichte - sie nimmt ihr Leben selbst in die Hand». Nach einer Reihe von Skandalen übernahm ihr Vater Jamie Spears (70) 2008 die Vormundschaft über seine Tochter. Erst 2021 wurde diese durch ein Gericht beendet.

Von Britneys Kindheit über Justin Timberlake bis zur Glatzenaktion

Im Buch soll auch die Kindheit der «Baby One More Time»-Interpretin thematisiert werden. Weiter kommt sie zur Beziehung und Trennung von Justin Timberlake (42) zu sprechen und berichtet über ihre Abstürze, wie etwa über ihre berühmte Aktion 2007, als sie sich eine Glatze rasierte. «Es ist auch eine Geschichte des Überlebens, in der sie einen Weg aus der lähmenden Vormundschaft und ihr Glück mit ihrem Mann Sam Ashgari findet», heisst es aus angeblich unterrichteten Kreisen.