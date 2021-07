Sieg errungen : Britney Spears darf ihren eigenen Anwalt wählen

Der US-Popstar wird nun von einem Promi-Anwalt vertreten, der schon für Sean Penn und Steven Spielberg gearbeitet hat.

Popstar Britney Spears (39) hat in dem Streit um ihre seit 2008 bestehende Vormundschaft einen Sieg errungen. Das Gericht in Los Angeles kam am Mittwoch dem Wunsch der Sängerin nach, ihren eigenen Anwalt zu bestimmen. Ihr langjähriger Anwalt Sam Ingham, der Spears bisher in dem Vormundschaftsstreit vertrat, hatte kürzlich beantragt, von dem Amt entbunden zu werden. Die Sängerin werde nun von dem Promi-Anwalt Mathew Rosengart vertreten, berichteten US-Medien. Rosengart arbeitete zuvor mit Klienten wie Sean Penn und Steven Spielberg.