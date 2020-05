«Mood Ring»

Britney Spears droppt einen «fast» neuen Song

Seit Donnerstag ist der Song «Mood Ring» von Britney Spears auf allen Musik-Streaming-Sites erhältlich. Der Track ist ein Bonussong von ihrem Album «Glory», das sie 2016 veröffentlichte.

Aus der Quarantäne postet Britney fast täglich auf ihren Social-Media-Kanälen. Ob eine Solo-Tanzparty, Fitness Workouts oder Yogaposen am Stand.

Donnerstag Nacht veröffentlichte sie dann den Song «Mood Ring (On Demand)», der bis jetzt nur in Japan legal gedownloadet werden konnte.

Bisher kam nur Japan exklusiv in den Genuss des Songs, doch nun hat Britney Spears (38) ihn auch für den Rest der Welt öffentlich gemacht. «Ihr habt danach gefragt», schrieb sie in ihrer Instagram-Story, bevor sie «Mood Ring» am Donnerstagabend auf Streaming-Sites wie Apple Music und Spotify veröffentlichte.