«Wir haben Zwillinge» - Britney Spears’ Freund veralbert Paparazzo

Am Wochenende wurde Britney Spears (36) während eines Besuchs bei Starbucks von Paparazzi abgelichtet. Auf den Fotos greift die Sängerin nach einem Becher Kaffee, der ihr von einem Angestellten durchs Drive-Thru-Fenster gereicht wird. Was an dem Schnappschuss besonders auffällt: An der linken Hand der Pop-Königin funkelt ein dicker Klunker – etwa ein Verlobungsring? Das zumindest vermuten Medien und Fans.