Britney Spears’ Instagram-Comeback schockt Fans

Einige sehen darin einen Hinweis dafür, dass der Account der Sängerin wieder fremdgesteuert wird, was ein grosser Rückschritt in ihrem Freiheitskampf darstellen würde.

Nachdem sich die Sängerin Britney Spears (39) erst vergangene Woche von Instagram verabschiedet hat, um ungestört ihre Verlobung mit Sam Asghari (27) zu feiern, meldet sie sich nun wieder auf der Plattform zurück. «Ich konnte nicht lange von Instagram fernbleiben, also bin ich wieder da», so die 39-Jährige am Montagabend unter einen neuen Beitrag. Kurz darauf postet sie zwei Videos, in denen sie zu lauter Musik abtanzt.